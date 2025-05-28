Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği üçüncü havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün tarafından karşılandı.

Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu, Ali İhsan Yavuz, Zafer Sırakaya, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de eşlik ediyor.

Azerbaycan'ın en yüksek rakımlı havalimanı

1800 metre rakımlı bölgede yer alan havalimanı, dağlık arazide kayalar oyularak ve bölge düzleştirilerek inşa edildi. Laçın Uluslararası Havalimanı, Azerbaycan'ın en yüksek rakımlı havalimanı olma özelliğini taşıyor.

2021 yılında temeli atılan havalimanı, Laçın kent merkezine 30, Şuşa'ya 70, Kelbecer'e ise 60 kilometre mesafede bulunuyor. Pist uzunluğu 3 bin metre, genişliği 60 metre olan havalimanında, saatte 200 yolcuya hizmet verebilecek terminal binası yer alıyor.

"Uluslararası havalimanı" statüsünde

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 26 Mayıs'ta imzaladığı kararnameyle Laçın Havalimanı'na "uluslararası havalimanı" statüsü verildi. Söz konusu statüyle ilgili bilgi, uluslararası kuruluşlara da iletildi. Böylece Azerbaycan'daki uluslararası havalimanlarının sayısı 9'a yükseldi.

Laçın Uluslararası Havalimanı'nın, bölgedeki turizm ve ticaretin gelişimine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Erdoğan, Fuzuli ve Zengilan havalimanlarının da açılışını yapmıştı. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde inşa edilen ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in katılımıyla hizmete açılmıştı.

Erdoğan ve Aliyev ayrıca, 20 Ekim 2022'de Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın da açılışını yapmıştı.