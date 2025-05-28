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Gündem
AA 28.05.2025 10:09

Bakan Kurum: Terörün izlerini şehirlerimizden siliyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2015-2016 yıllarında yaşanan terör olayları sırasında yıkıma uğrayan Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan imar çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakan Kurum: Terörün izlerini şehirlerimizden siliyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2015-2016 yıllarında yaşanan terör olaylarında 3 binden fazla konut ve iş yerinin kullanılamaz hale geldiği Nusaybin'de kapsamlı çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yapılan çalışmalar sonrasında, ilçede 5 bin 51 konut, 550 iş yeri, 5 cami, 3 okul ve 4 taziyeevi inşa edildiği bildirildi.

 

Konutlar ve iş yerlerinin, deprem yönetmeliğine uygun şekilde ve yöresel mimari baz alınarak inşa edildiği ilçede, alt yapının yenilenerek oyun parkları, sahalar, sosyal tesisler ve yeşil alanların oluşturulduğu anlatıldı.

Öte yandan açıklamada, Bakan Kurum'un ilçenin yeni durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma da yer verildi.

Bakan Kurum: Terörün izlerini şehirlerimizden siliyoruz

"Terörün izlerini şehirlerimizden siliyoruz"

Kurum, paylaşımda şunları kaydetti:

"Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor. Terörsüz Türkiye'yi inşa ederken, terörün izlerini hayatın her alanından, şehirlerimizden siliyoruz. Bunu Nusaybin'de başardık. İlçemizi tam da Nusaybin'e uygun bir mimariyle 5 bin konut yaparak semt semt, mahalle mahalle yeniden ayağa kaldırdık. Bugün Nusaybin'deki yuvalarımız sadece birer bina değil, kardeşliğimizin de sembolüdür."

Bakan Kurum: Terörün izlerini şehirlerimizden siliyoruz

Paylaşımdaki görüntülerde, ilçeden vatandaşların görüşlerine de yer verildi.

Görüntülerde görüşlerini belirten Faysal Özçelik, "Devlet bizi mağdur etmedi. Nusaybin halkı çok eziyet çekti. Biz perişan olduk, göç ettik. Sonra Mardin Şehircilik'ten müdürler geldi tespit için, komisyonlar kuruldu. Bizi mağdur etmediler. Çocuk parkları yaptılar. Evlerimiz sağlam, doğal gazı, interneti var. Buradaki park şahane, halk faydalanıyor. Kötü günler geçti, güzel günler geldi. Şimdi çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

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