Taklit ve hileli ürün listesi güncellendi

2 Ekim 2024 itibarıyla uygunsuzluk tespit edilen her ürün, bakanlığın internet sitesinden paylaşılıyor.
Son incelemelerle birlikte, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 228 ürün belirlendi.
Taklit ve hile yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1471'e yükseldi.
Listeye yeni eklenen ürünlerde; gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, zeytinyağı ürünlerine tohum yağı karıştırılması gibi uygunsuzluklar tespit edildi.
Listeye guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.