Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu'ndaki askerleri kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu'ndaki askerlerle bir araya geldi.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Bakü'de kaldığı otelde askerleri kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı da hazır bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan
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