Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 15:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile gittiği anıt mezarda dua okudu.
Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.
Ziyarette AK Parti ve MHP'li isimler de yer aldı.
Erdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş ile aynı makam aracıyla anıt mezardan ayrıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 17:15
- 17:15
- 17:10
- 17:02
- 16:45
Sıradaki Haber
Milli Mayın Faaliyet merkezi 191 bine yakın mayını imha etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz