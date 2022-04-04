Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 17:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.
Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve her düzeyde yakın iş birliğini muhafaza etmenin önemine işaret eden Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.
Etiketler: Almanya Olaf Scholz Recep Tayyip Erdoğan Rusya Ukrayna
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