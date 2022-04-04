Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Macar mevkidaşı Szijjarto'ya tebrik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Macaristan’daki seçim sonuçları nedeniyle mevkidaşı Szijjarto'ya tebriklerini iletti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Macaristan’daki seçim sonuçları nedeniyle mevkidaşı Szijjarto'ya tebriklerini iletti.
Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) paylaştığı verilere göre, ülkede dün yapılan ve oyların yüzde 96'sının sayıldığı genel seçimi halihazırdaki Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.
NVI, 199 sandalyeli Mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonunun 135, Macaristan için Birlik'in 56 ve aşırı sağcı Mi Hazank'ın 7 milletvekili ile temsil hakkı kazandığını açıkladı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Bozdağ: Bizim bağlılığımız kanunlarımıza ve hukukumuzadır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz