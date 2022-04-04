Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 16:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş’i andı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş’in vefatının 25. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı anma mesajında, “Alparslan Türkeş’i ahirete irtihalinin 25’inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum lider Alparslan Türkeş’in vefatının 25. yıldönümü için sosyal medya hesabından bir anma mesajı yayımladı.
Erdoğan paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i ahirete irtihalinin 25’inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i ahirete irtihalinin 25’inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun… pic.twitter.com/1s45A8p7l5— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2022
Etiketler: MHP Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 16:28
- 16:25
- 16:18
- 16:07
- 16:25
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rumen Radev ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz