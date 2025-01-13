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Gündem
TRT Haber 13.01.2025 05:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aile Yılı' tanıtım programına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da düzenlenecek Aile Yılı Tanıtım toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aile Yılı' tanıtım programına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada aile yapısının önemine dikkat çekmek amacıyla 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda öğlen saatlerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı düzenlenecek.

'Aile Yılı'nda vatandaşların hayatına dokunacak müjdeler olacak
'Aile Yılı'nda vatandaşların hayatına dokunacak müjdeler olacak

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Yılı'nın yol haritasını ve atılacak adımları açıklayacak. Ayrıca Erdoğan'ın genç çift ve çalışan kadınları desteklemeye yönelik birçok müjde vermesi de bekleniyor.

AK Parti MYK toplanacak

Erdoğan bu programın ardından partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda Ak Parti kongre sürecinin yanısıra bölgesel gelişmeler ve güncel konular değerlendirilecek. 

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