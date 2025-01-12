Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Lammy'nin, Riyad'daki Suriye toplantısı çerçevesinde görüştüğü bildirildi.

Fidan, Mısırlı ve Alman mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Abdulati ve Baerbock ile Riyad'daki Suriye toplantısı çerçevesinde görüştüğü belirtildi.