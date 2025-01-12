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Gündem
TRT Haber 12.01.2025 16:23

Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da düzenlenecek Suriye konulu toplantıyam katıldı. Fidan, Riyad'da ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Lammy'nin, Riyad'daki Suriye toplantısı çerçevesinde görüştüğü bildirildi.

Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği

Fidan, Mısırlı ve Alman mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Abdulati ve Baerbock ile Riyad'daki Suriye toplantısı çerçevesinde görüştüğü belirtildi.

Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği

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Almanya Hakan Fidan İngiltere Mısır Suriye Suudi Arabistan
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Bakan Fidan Suriye toplantısına katıldı
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