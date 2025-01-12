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Gündem
AA 12.01.2025 18:12

İletişim Başkanı Altun'dan, ABD'deki yangınlarla ilgili paylaşım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansının ABD'deki orman yangınlarıyla ilgili haberleri en doğru, hızlı ve etkin şekilde duyuran medya kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Altun'dan, ABD'deki yangınlarla ilgili paylaşım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarının dünya gündeminin üst sıralarındaki yerini koruduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ulusal ve uluslararası kamuoyunu en doğru, hızlı ve etkin şekilde bilgilendiren medya kuruluşlarından biri de Anadolu Ajansı olmuştur. Tüm dünya ve Türkiye kamuoyu gelişmeleri Anadolu Ajansından takip etmiş, bu durum bizler ve Türk haberciliği adına gurur vesilesi olmuştur. Orman yangınları hakkında anbean bilgi sağlayarak kamuoyunu doğru bilgilendirme ve yönlendirme sorumluluğunu başarıyla yerine getiren, habercilik faaliyetlerinde titizlik ve özveriye önemli bir örnek teşkil eden çalışmalara imza atan Anadolu Ajansımızı, muhabirlerini ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Anadolu Ajansının başarılarının devamını diliyorum."

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye mesajı

Altun, Kaliforniya'daki orman yangınlarından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

ETİKETLER
Fahrettin Altun İletişim İletişim Başkanlığı ABD Yangın
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