Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde ikili görüşmelerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde heyetlerin de katıldığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de baş başa görüşmeler gerçekleştirmişti.