Parçalı Bulutlu 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.07.2023 16:01

Bakan Özhaseki: İstanbul'da yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında 127 milyar 926 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini, yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladıklarını açıkladı.

Bakan Özhaseki: İstanbul'da yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı

Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'un 39 ilçesinde, 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

İstanbul'u, deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı dirençli hale getirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Özhaseki, İstanbul'da yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladıklarını söyledi.

"Toplam 1,5 milyon konutu 5 yıl içerisinde dönüştüreceğiz"

Mehmet Özhaseki, "142 bin 548'i Bakanlığımız eliyle olmak üzere, özel sektör ile toplam 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor. 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında 127 milyar 926 milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 600 bin bağımsız bölüm başta olmak üzere, toplam 1,5 milyon konutu 5 yıl içerisinde dönüştüreceklerini aktaran Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşümle evini dönüştürenlere, bugüne kadar Bakanlık olarak, 4 milyar 191 milyon 500 bin lira kira yardımı yaptıklarını da kaydetti.

ETİKETLER
İstanbul Kentsel Dönüşüm Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 362’ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:55
ABD'de trafik kazası: 3 ölü, 14 yaralı
16:50
Felçli eşini 400 metre sırtında taşıyordu: Yol isteği yerine getirildi
16:41
Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
16:42
Fransa'da Ulusal Bayram nedeniyle 130 bin kolluk kuvveti görevlendirilecek
16:43
Bakan Uraloğlu sel bölgesinde: Bütün mağduriyetler giderilecek
16:39
Avustralya Başbakanı, Ukrayna'ya ilave 30 zırhlı askeri araç gönderecek
Milas’ta orman yangını
Milas’ta orman yangını
FOTO FOKUS
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ