Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 362’ye yükseldi

3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti yeni ailelerin katılımıyla büyüyor.
HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı.
Yalova'dan giden Engin Dağdeviren, 8 yıl önce 33 yaşındayken kandırılarak kaçırılan kardeşi Ahmet Dağdeviren için oturma eylemi başlattı.
Evlat nöbetindeki aile sayısı son katılımla 362'ye yükseldi. Diyarbakır annelerinin oturma eyleminde şu ana kadar 42 aile evladına kavuştu.
Muş'taki annelerin de tek istekleri evlatlarına kavuşmak
Muş'ta da anneler, dağa kaçırılan evlatları için nöbetteydi.
HDP il binasının önünde oturma eylemi yapan aileler evlatlarına 'dönün' çağrısı yaptı.
Aileler evlatlarına kavuşana kadar nöbetlerine devam etmekte kararlı.