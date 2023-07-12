Erdoğan'dan NATO'da yoğun diplomasi trafiği

NATO Zirvesinde Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısının 2. oturumu başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında yürüttüğü diplomasi trafiğini bugün de sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

NATO Zirvesi temaslarımıza ikili görüşmelerle devam ediyoruz. Bu vesileyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelerek verimli bir toplantı gerçekleştirdik. ???????????????? pic.twitter.com/arvFIEPF6r — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 12, 2023

Erdoğan, Rutte ile görüştü

Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya geldi. Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Miçotakis ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de bir araya geldi.

Yoğun diplomasi trafiği dün başladı

Cumhurbaşkanı, dün de ABD Başkanı Biden ile görüştü. Erdoğan bu görüşme öncesinde ise Fransız mevkidaşı Macron, İngiltere Başbakanı Sunak, Kanada Başbakanı Trudeau, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.

Görüşmelerde ikili ilişkiler, terörle mücadele, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ile İsveç'in NATO üyeliği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenleyecek.