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Gündem
TRT Haber 12.07.2023 12:16

Erdoğan'dan NATO'da yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin 2'nci gününde ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan'dan NATO'da yoğun diplomasi trafiği

NATO Zirvesinde Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısının 2. oturumu başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında yürüttüğü diplomasi trafiğini bugün de sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Erdoğan, Rutte ile görüştü

Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya geldi. Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Miçotakis ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü

Yoğun diplomasi trafiği dün başladı

Cumhurbaşkanı, dün de ABD Başkanı Biden ile görüştü. Erdoğan bu görüşme öncesinde ise Fransız mevkidaşı Macron, İngiltere Başbakanı Sunak, Kanada Başbakanı Trudeau, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.

Biden: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar bir araya gelmek harikaydı
Biden: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar bir araya gelmek harikaydı

Görüşmelerde ikili ilişkiler, terörle mücadele, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ile İsveç'in NATO üyeliği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

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