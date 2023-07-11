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Gündem
TRT Haber 11.07.2023 18:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile stratejik mekanizma kapsamında sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatinde olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'la NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmeyi bunun ilk adımı olarak gördüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
[Fotograf: Reuters]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin başında, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden'a teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü

Erdoğan, "Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

 

Biden: Önümüzdeki beş yıl içinde sizinle görüşmek için sabırsızlanıyorum

Biden, Erdoğan'ın seçimle ilgili başarı temennisine "Önümüzdeki beş yıl içinde sizinle görüşmek için sabırsızlanıyorum." sözleriyle yanıt verdi. 

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için de teşekkür etti.

Erdoğan'ın, Biden ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü

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