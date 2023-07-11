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Gündem
AA 11.07.2023 17:38

TBMM'deki siyasi partiler Srebrenitsa soykırımını kınadı

TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının imzasıyla Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayımlandı

TBMM'deki siyasi partiler Srebrenitsa soykırımını kınadı

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