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AA
HABER GİRİŞ
11.07.2023 17:38
, 11.07.2023 17:40
SON GÜNCELLEME
11.07.2023 17:40
TBMM'deki siyasi partiler Srebrenitsa soykırımını kınadı
TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının imzasıyla Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayımlandı
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
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Srebrenitsa
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