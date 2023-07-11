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Gündem
AA 11.07.2023 16:40

Emine Erdoğan, Litvanya'da lider eşleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi devlet başkanı eşleri programı kapsamında Litvanya Ulusal Sanat Müzesini ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Litvanya'da lider eşleriyle bir araya geldi

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, düzenlenen program kapsamında lider eşleriyle müzeyi gezdi.

NATO Liderler Zirvesi başladı
NATO Liderler Zirvesi başladı

Emine Erdoğan'ın katıldığı müze ziyaretinde, Litvanya Cumhurbaşkanının eşi Diana Nausediene ve NATO Genel Sekreterinin Eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.

Emine Erdoğan, Litvanya'da lider eşleriyle bir araya geldi

"Litvanya modern dansının mimari ve video sanatla sinerjisine" işaret edilen kısa video gösterimlerinin gerçekleştirildiği ziyarette, Litvanya Ulusal Sanat Müzesi Genel Direktörü Arunas Gelunas tarafından sunum yapıldı.

Program kapsamında müzik dinletisi de sunuldu.

Emine Erdoğan, Litvanya'da lider eşleriyle bir araya geldi

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Emine Erdoğan
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