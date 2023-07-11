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Gündem
AA 11.07.2023 16:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Erdoğan, zirve kapsamında, liderlerle görüşmeleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşmesine dair, "NATO zirvemiz marjında gerçekleştirdiğimiz bu verimli toplantının ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Erdoğan, Sunak ile görüşmesine ilişkin, "Müttefiklerimizle yakın işbirliği içerisinde ittifakımıza katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Kanada Başbakanı Trudeau ile görüşmesine ilgili, "Ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun" paylaşımında bulunan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmeyle ilgili de, "Tarihi önemdeki zirvemizi yaptığımız yoğun temaslarla en verimli şekilde değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesine dair, "Türkiye, NATO müttefiki olduğu İtalya ile güçlü iş birliğini sürdürecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.
 

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