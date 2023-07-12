Az Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.07.2023 11:52

Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 440 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı

Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: “Toplam 2 milyar 440 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.
 
Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4.336 TL nakdi yardım yapıldığını belirterek, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 440 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 567 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğimizi vurgulayarak, ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacak.
ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:17
23 ilde oto kiralamada dolandırıcılık operasyonu: 71 gözaltı
13:21
Stoltenberg: Ukrayna NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın
12:55
TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti
12:54
MEB'den depremden etkilenen illerin hizmet bölgelerine ilişkin düzenleme
12:44
Kremlin: Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesi tehlikeli bir hata
12:25
Sel felaketinden etkilenenlerin prim ödemeleri ertelenecek
İngiliz gelin, aşkı için yerleştiği Aydın'da hayvancılığa başladı
İngiliz gelin, aşkı için yerleştiği Aydın'da hayvancılığa başladı
FOTO FOKUS
Beğendik Köprüsü'nden 1 milyon 700 bin araç geçti
Beğendik Köprüsü'nden 1 milyon 700 bin araç geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ