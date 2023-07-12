BM raporları: Terör örgütünün çocuk istismarı 3 kat arttı

Terör örgütü PKK/YPG ve uzantılarının çocuklara yönelik istismarı BM'nin yıllık resmi raporuna da yansıdı.

Birleşmiş Milletler’in 5 Haziran 2023 tarihli “Çocuklar ve silahlı çatışma” konulu yıllık resmi raporuna göre, terör örgütü PKK/YPG ve uzantıları tarafından Suriye'nin kuzeyinde geçen sene toplam 1287 çocuk çatışma alanlarında kullanıldı.

Geçen sene yayımlanan raporda ise terör örgütünün çatışma alanlarında kullandığı çocuk sayısı 457 olarak belirtilmişti.

Terör örgütünün çocuklara yönelik istismarı bir sene içinde yaklaşık üç kat artarken güvenlik kaynakları, bu büyük suiistimale özellikle batı kamuoyunun sessiz kalmasına tepki gösterdi.