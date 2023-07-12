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TRT Haber 12.07.2023 11:28

BM raporları: Terör örgütünün çocuk istismarı 3 kat arttı

Terör örgütü PKK/YPG'nin çocuklara yönelik istismarının arttığı, Suriye'nin kuzeyinde çatışma alanlarında kullanılan çocuk sayısının geçen seneye göre üç kat artarak 1287'e ulaştığı ve bunun da Birleşmiş Milletler raporlarında yer aldığı belirtildi.

BM raporları: Terör örgütünün çocuk istismarı 3 kat arttı

Terör örgütü PKK/YPG ve uzantılarının çocuklara yönelik istismarı BM'nin yıllık resmi raporuna da yansıdı.

Birleşmiş Milletler’in 5 Haziran 2023 tarihli “Çocuklar ve silahlı çatışma” konulu yıllık resmi raporuna göre, terör örgütü PKK/YPG ve uzantıları tarafından Suriye'nin kuzeyinde geçen sene toplam 1287 çocuk çatışma alanlarında kullanıldı.

Geçen sene yayımlanan raporda ise terör örgütünün çatışma alanlarında kullandığı çocuk sayısı 457 olarak belirtilmişti.

Terör örgütünün çocuklara yönelik istismarı bir sene içinde yaklaşık üç kat artarken güvenlik kaynakları, bu büyük suiistimale özellikle batı kamuoyunun sessiz kalmasına tepki gösterdi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler PKK/YPG Suriye
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