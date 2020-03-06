Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Dönem Başkanı Plenkovic ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Dönem Başkanı Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib’deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İdlib’deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avrupa Birliği’nin uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti bulunduğunu söyleyerek, sınırların kapatılmasının Avrupa ülkelerinin uluslararası hukuktan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti.
Etiketler: son dakika recep tayyip erdoğan AB Andrej Plenkovic idlibSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 21:54
Son Haberler
- 22:11
- 22:08
- 21:35
- 21:19
- 21:08
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz