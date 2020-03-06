Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan askerlerimizin güvenliğini temin ettiklerini belirtti.

Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi’ni dikkate almayacağını açıklamasının uluslararası hukukun ve AB kurucu anlaşmasındaki değerlerin açık ihlali olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB arasında göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini de anlattı.