Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil kentinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Afganistan’da barış ve uzlaşı çabalarının hız kazandığı kritik bir dönemde gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Bugün Kabil’de pek çok öndegelen Afgan siyasetçinin katıldığı bir anma töreni sırasında gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Afganistan’da barış ve uzlaşı çabalarının hız kazandığı kritik bir dönemde gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Şiddet ve terör eylemleriyle bir sonuca varılamayacağını yineliyoruz. Tüm Afgan halkına ve onların siyasi temsilcilerine birlik ve dayanışma çağrısında bulunuyoruz.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi sunuyoruz."