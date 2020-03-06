Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünyada 97 bin 945 kişiye bulaştı, salgında şimdiye kadar 3 bin 383 kişi hayatını kaybetti.

Çin ve bölgeleri ile Tayvan'ın yanı sıra 84 ülkede görülen salgın nedeniyle dünya genelinde üst düzey tedbirler alınıyor. Avrupa'da da yaygın olarak görülen koronavirüs nedeniyle bazı ülkelerde okullar tatil edildi, spor karşılaşmaları ertelendi.

Vaka sayısının gün geçtikçe arttığı ülkeler, bulaşıcı hastalıkla mücadele ederek yeni tedbirler alıyor.

Belçika'da yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı bir günde 50'den 109'a yükseldi.

Belçika Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Mart'ta 441 şüpheli durumda olan kişinin test edildiğini, bunlardan 59'unda Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vakalarının bir günde 50'den 109'a yükseldiği kaydedilirken, 65 hastanın Flaman, 12'sinin Brüksel, 31'inin ise Valonya bölgesinde bulunduğu ifade edildi.

Endonezya'da vaka sayısı 4'e yükseldi

Endonezya'da Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Yurianto, ülkenin ilk Kovid-19 vakalarıyla temas içinde bulunan 2 kişide daha virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Yurianto, yeni teşhislerle ülkedeki toplam vaka sayısının 4 olduğunu belirterek, durumu şüpheli kişilerin gözetimlerinin sürdüğünü ifade etti.

Nijerya'da vaka sayısı 3'e çıktı

Lagos Eyaleti Sağlık Komiseri Profesör Akin Abayomi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Lagos'ta geçen hafta İtalyan vatandaşında görülen Kovid-19'un ardından 3 yabancıda da virüsün görüldüğünü belirtti.

İran'da 4 bin 747 kişide görüldü

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısının 107'den 124'e çıktığını belirtti.

Cihanpur, toplam vaka sayısının da 1234 artarak 4 bin 747'ye ulaştığını açıkladı.