Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Akar ve komutanlar sınırda
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.
[Fotoğraf: AA]
Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
[Fotoğraf: AA]
Bakan Akar ve komutanların, 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: son dakika Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 19:05
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