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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı.
Etiketler: son dakika erdoğan bahçeli görüşmesiSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 21:08
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