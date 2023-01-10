Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında konuştu.

Esnafa müjdeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esnaf Destek Paketi'nin limitini 150 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, seçimlerle ilgili de konuştu. 6'lı masanın henüz aday çıkaramamasına tepki gösterdi. Erdoğan, "6 kaptan bir gemiyi batırır, tek kaptanla bir gemi gider. Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor, bunlar farklı şeyler arıyor. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş, bozar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması' programında konuşuyor. https://t.co/bftp2I2rcx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 10, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Devletimizin omurgasını, esnafı merkeze alarak inşa ettik. Darbeci hainlere sokakları dar edenlerin önemli bir kısmı esnaflarımızdır. Bizim esnafımız ölüm kusan silahlara meydan okudu.

Ülkede işlerin nasıl gittiğini görmek için esnafa bakıyoruz, orada huzur varsa tamam diyoruz.

Esnaflarımızın bir kısmı bu çok önemli, benim zararım o kadar fazla değil, daha çok ihtiyacı olan arkadaşlar var, önce onlara verin diyen esnaflar kendilerine sunulan parayı iade ediyor. Ne bu ülkeye, ne bu millete hiç kimse diz çöktüremez. Biliyorsunuz Anadolu'da Esnaf demek, ahi demektir. Ahi demek de kardeş demektir. İnançta sebat, doğru yolda olgunluk, dilde açıklık, sözde düzgünlük, işte kuvvet, çalışmada dikkat, mal ve rızkta bolluk, dostlara sevgi, akrabalara şefkat. Ahilik teşkilatının piri hak ile sabır dileyip gelen bizdendir buyuruyor.

[Esnaf destek paketi]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafımızın çok büyük teveccüh gösterdiği bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle toplamda 150 milyar liraya çıkartıyoruz.https://t.co/7MvbwC0Ade pic.twitter.com/UpWEGHkISR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 10, 2023

Esnafa müjde

Esnafa verilen destek paket limitini 150 milyar liraya çıkartıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı.

Paraf Troy kartlı esnafımızın hammadde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz. Halk Bank'tan Paraf, Troy, Esnaf kredi kartı bulunan esnafımız 3 ay ödemesiz toplam 12 ay vadeli ve yüzde 9,75 gibi düşük faizle taksitlendirme yapabilecek.

Genç girişimcilerimizi 'İlk İş Yerim' projesiyle uygun şartlarda iş yeri sahibi yapıyoruz. Çalışanlarımızıda enflasyon sebebiyle oluşan refah kaybını telafi ediyoruz.

[6’lı masaya tepki]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçime kaldı şurada 4-5 ay ama hala karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok. Masadan ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıkıyor. 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider.https://t.co/7MvbwC0Ade pic.twitter.com/3wGcW3BBvi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 10, 2023

6'lı masaya tepki

Seçime 4-5 ay kaldı ama hala karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok. Gerçi haklarını yemeyelim, bir masa kurmuşlar etrafına 6 kişi koymular, bir de masa dışından var 7. Herkes bir aday ismi beklerken, masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişi yönetecekleri kararı çıktı.

6 kaptan bir gemiyi batırır, tek kaptanla bir gemi gider. Bunlar 6 kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. Parlamenter sistem adı altında çıktıkları yolda döndüler dolaştılar eşi benzeri olmayan bir yolla devam ettiler.

[6’lı masaya tepki]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı arıyor, bunlar Cumhurbaşkanını yönetecek 6 kişinin derdine düşmüş. Bu ihtiras kumkumasının bedelini de millet ödeyecek. Yok öyle yağma, bu millet bu oyunu bozar.https://t.co/7MvbwC0Ade pic.twitter.com/mbssg1GunG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 10, 2023

Oyu millet verecek, ülkeyi 6 tane kayyum yönetecek. Bir tane davula 6 tane tokmak birden inecek. Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor, bunlar farklı şeyler arıyor. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş, bozar.

Uzaktan kumandayla hareket edecek bir cumhurbaşkanı adayına oy verin demek milletin aklıyla oyun oynamak demektir. Milletimiz ne böyle bir adaya oy verir ne de itibar eder. Horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış derler.