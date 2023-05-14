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Gündem
AA 14.05.2023 11:57

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oyunu kullandı

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, hayırlı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oyunu kullandı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için eşi Gökçen, çocukları Göktürk ve Zeynep ile Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen cumhurbaşkanı adayı Oğan, 1276 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oy kullanma işlemini saat 11.30'da tamamlayan Oğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, hayırlı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oyunu kullandı

Oğan, bir gazetecinin "Heyecanlı mısınız?" sorusuna, "Heyecanlıyız tabii, olmaz mıyız?" yanıtını vererek, eşinin ise erken saatlerde oyunu kullandığını kaydetti.

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Bir süre vatandaşlarla sohbet eden ve aile fotoğrafı çektiren Oğan çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.

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