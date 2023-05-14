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Gündem
TRT Haber 14.05.2023 11:35

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ankara Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
[Fotograf: AA]

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile oy kullanacağı Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na geldi.

Sevgi gösterileriyle karşılanan Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4221 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, sandığa gidip oy kullanan bütün seçmenlere teşekkür ederek, sevgi ve saygılarını sundu.

Kılıçdaroğlu, "Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, inşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek." diye konuştu.

Oy kullandıktan sonra evine geçen Kılıçdaroğlu, buradaki gazetecilerin sorusu üzerine "Demokrasiyi özledik, gereğini yaptık." dedi.

08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanılacak

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

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İki ayrı oy pusulası aynı zarfa koyulacak

Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.

Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

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