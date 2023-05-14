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Gündem
AA 14.05.2023 10:59

Siyasiler oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında siyasiler oylarını kullandı.

Siyasiler oyunu kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde oyunu kullandı.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı olan Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na geldi.

Siyasiler oyunu kullandı

Çavuşoğlu, 2333 numaralı sandıkta oyunu verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt içinde ve dışında vatandaşların kullandıkları oyların vatana, millete huzur, istikrar, barış ve daha güçlü bir Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

Bakan Soylu oyunu İstanbul'da kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa'da Dobruca Ortaokulu'nda kullandı. Bakan Soylu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Siyasiler oyunu kullandı

Bakan Kasapoğlu İzmir'de oyunu kullandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde, oyunu İzmir'de kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili adayı da olan Kasapoğlu, İzmir Atatürk Lisesi'ne eşi Ayşe Betül Kasapoğlu ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ile geldi.

Oyunu 1260 numaralı sandıkta kullanan Kasapoğlu, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Siyasiler oyunu kullandı

Kasapoğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bir kampanya döneminden sonra ülkenin dört bir tarafında vatandaşların sandıklarda tercihlerini kullanmaya başladığını kaydetti.

Gün sonu itibarıyla milletin kararının ortaya çıkmış olacağını ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu ülke demokratik olgunlukla, halkımızın soğukkanlılığıyla, ferasetiyle pek çok seçimi geçirdiği gibi inşallah bu seçimi de aynı olgunlukla, bir demokrasi şöleni olarak geçirecektir. İnşallah memleketimiz için, milletimiz için, ülkemizin geleceği için hayırlı olacaktır. Tüm sandık görevlisi arkadaşlarımıza, gayret gösteren tüm görevlilere kolaylıklar, başarılar diliyorum. İzmir'imiz için, ülkemiz için hayırlı olsun."

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