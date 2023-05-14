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Gündem
TRT Haber 14.05.2023 11:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin #AnnelerGünü’nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

 

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