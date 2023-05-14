Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin #AnnelerGünü’nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."
Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin #AnnelerGünü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2023
Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. pic.twitter.com/2YU9lVInol