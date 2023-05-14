YSK Başkanı Yener: Herhangi bir adayın pusulada üzeri çizilmemelidir

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener de oyunu Ankara Arjantin İlkokulu’nda kullandı.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yener, 14 Mayıs Anneler Günü’nü kutlayarak, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehit ve gazi annelerimizin ellerinden öpüyorum. Bugün aynı zamanda 14 Mayıs demokrasi bayramı. Seçimlerin tüm cumhurbaşkanı adaylarımıza ve milletvekili adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Şu ana kadar seçimlerimiz problemsiz devam etmektedir. İnşallah bundan sonraki süreçte de herhangi bir problem yaşamadan seçim süreci devam edecektir. Bu sürecin Türk milletine hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

"Her ihtimale binaen SMS yoluyla gerekli ikazlar ve uyarılar yapılmıştır"

Sosyal medyada oy pusulasında Muharrem İnce’nin olduğu kısmın kalemle karalanması gerektiği iddialarının sorulması üzerine Yener, “Bu iddianın doğruluğunu biz de teyit edemedik. Ancak tüm sandık kurulu başkanlarımıza her ihtimale binaen SMS yoluyla gerekli ikazlar ve uyarılar yapılmıştır. Dün de kurulumuz açıkladı. Şu anda cumhurbaşkanı aday pusulasında herhangi bir değişiklik mümkün değildir.

4 aday yer almaktadır. Herhangi bir adayın pusulada adının çizilmemesi gerekmektedir. Bu konuda da sandık kurulu başkanlarımıza ve ilçe seçim kurullarımıza gerekli uyarılar yapılmıştır” ifadelerini kullandı.