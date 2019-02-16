Bu kapsamda hazırlanan genelge her iki partinin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi.

Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmalarında izleyeceği yol haritası ve çalışma esasları belirlendi. Detayları @trthaber muhabiri Rasim Kılıç aktardı.https://t.co/11aw2ULyf1 pic.twitter.com/119vbnvsjd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Şubat 2019

Erdoğan ve Bahçeli'nin birlikte çekilmiş fotoğrafları kullanılacak

Genelgeye göre, hiçbir siyasi partinin simgesi, logosu diğer partinin seçim ofisinde kullanılmayacak. Seçim ofislerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İlçe Belediye Başkan Adayının birlikte çekilmiş fotoğrafı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte çekilmiş fotoğrafları kullanılacak.

Ortak aday gösterilmeyen yerlerde araç giydirmesi yapılmayacak

İttifakın olmadığı yerlerde her parti kendi kurumsalına göre hareket edecek.

Her siyasi parti aday çıkardığı ilçelerin seçim bürolarında, İlçe Adayı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ortak resimlerini kullanacak. Ortak aday gösterilmeyen yerlerde araç giydirmesi yapılmayacak. Her siyasi parti sadece kendi adayı için araç giydirme yapacak.

SKM'ler ortak program yapabilecek

AK Parti ve MHP’nin ortak Seçim Koordinasyon Merkezleri (SKM) oluşturması söz konusu olmayacak fakat SKM’ler ortak program yapabilecek.

Özel logo kullanılmayacak

Cumhur İttifakı için özel bir logo kullanılmayacak.

Aday ifadeleri

Aday AK Parti adayı ise “Cumhur İttifakı AK Parti Adayı”, Milliyetçi Hareket Partisi adayı ise “Cumhur İttifakı MHP Adayı” ifadeleri kullanılacak.

Ortak mitinglerdeki hususlar

Ortak miting yapılacak yerlerde:

- Sadece Türk bayrakları kullanılacak.

- Parti sloganları atılmayacak.

- Konuşmalarda Cumhur İttifakı’na ve Gönüldaşlık’a” vurgu yapılacak.

- Cumhur İttifakı müzikleri çalınacak.

- Arka fonda iki genel başkanın fotoğrafları ve “Memleket İşi Gönül İşi” ile “Beka İçin Milli Karar Cumhur İçin İstikrar” kurumsal sloganları yer alacak.

- Parti simge ve sembolleri kullanılmayacak.

Cumhur İttifakı şarkıları

Ortak programlarda Cumhur İttifakı şarkıları kullanılacak.

- Özhan Eren - Canımın İçi Türkiyem

- Şemistan Alizamanlı - Zafer Bismillah

- Altan Çetin - Cumhur İttifakı

- Mustafa Yıldızdoğan - Türkiyem

Cumhur İttifakı ruhuna uygun olarak hareket edilecek

İttifak yapılan tüm seçim çevrelerinde Cumhur İttifakı ruhuna uygun olarak hareket edilecek. Herhangi bir hukuki süreçte ittifak hukukunun korunması bakımından birlikte hareket edilecek.

Kaynak: TRT Haber