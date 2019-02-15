Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber yayınında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Soçi Zirvesi

Astana sürecinin alt başlıkları olarak Soçi zirvelerini başlattık. Birinci turda Soçi, Ankara, Tahran olarak devam eden şimdi 2. turda tekrar Soçi'den başlayıp, inşallah 5.sini Türkiye'de yapacağız. Hangi vilayetimizde yapacağımıza karar vermedik.

"Buluşmamız çok verimli geçti"

Diyebilirim ki bu buluşmamız da gerçekten çok çok verimli, faydalı oldu. En azından Fırat'ın batısında başta şu anda İdlib olmak üzere, tabii bunun dışında Münbiç olmak üzere bunları masaya yatırdık. Cerablus'u, El Bab'ı masaya yatırdık.

"Münbiç terör örgütlerinin yeri değil"

Fakat aslolan nedir? Münbiç'teki terör örgütlerinin YPG, PYD, bulundukları yeri terk etmesi. Nereden? Münbiç'ten çıkmaları gerekiyor ve bunlar bize daha önce verilen sözler gereği Fırat'ın doğusuna kaydırılması gerekiyor. Şu anda bu konuda atılan bir adım yok. Çünkü Münbiç aslında bu terör örgütlerinin yeri değil. Burası yüzde 85-90 itibarıyla Araplara aittir. Ama bu söz Obama döneminden bize verildiği halde yerine getirilmedi. Tabii Sayın Trump döneminde de bu söz verildi, yine yerine getirilmedi. Şu anda hala bu terör örgütleri burada duruyor. Peki, şu anda bunların buradan çıkması diye bir şey söz konusu mu? Hala bize söylenen 'çıkacaklar, terk edecekler'. Tabii bu arada da Münbiç'in dışında da şu an İdlib büyük önem arz ediyor. 300-400 bin insanın bulunduğu bu yerde çok ciddi sınamalar oldu ve burada eğer bu sınamalar neticelenmiş olsaydı ülkemiz çok ciddi bir iltica akınına yine uğrayacaktı. Şu anda bizde 3 milyon 600 bin mülteci var. Ama bu arada 310 bin mülteci, Türkiye'den geri döndü. Nereye geri döndü? Bir kısmı Cerablus'a, Afrin'e, öbür tarafta da El Bab'a. Böyle bir dönüş başladı. Güvenliği sağlanan bölgelerde bu dönüşler oldu. Fakat biz tabii bu dönüşleri yeterli bulmuyoruz. Bizim arzumuz bu dönüşlerle birlikte o insanların mutluluğunu tesis ve temin etmek. O insanlar şu anda bu dönüşle beraber bir huzur yakaladılar.

"Afrin'de, Cerablus'ta, El Bab'ta altyapıyı oluşturduk"

Afrin'de, Cerablus'ta, El Bab'ta okulları, hastaneleri yapıp, altyapıyı oluşturduk. Bakıyorsunuz futbol sahalarında artık kendi aralarında adeta bir lig oluşturma durumuna geldiler. Bunlar tabii yeniden bir kaynaşma, yeniden bir millet, halk olduklarını anlama fırsatı verdi. Bunu sağlayan da Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. Bizim özellikle yardım kuruluşlarımız oldu. Şu ana kadar 35 milyar dolar gibi bir rakam harcadık.

"AB verdiği sözü tutmadı"

Peki Avrupa Birliği verdiği sözü tuttu mu? Tutmadı. Bize şu ana kadar söz verdikleri 3+3 milyar avroydu. Peki verilen nedir? 1 milyar 750 milyon avro. Bunun dışında bir de Dünya Mülteciler Komiserliğinden 750 milyon dolar gibi bir destek geldi. Söz var ama icra yok. Şimdi bütün mesele, olsa da olmasa da biz tabii Türkiye olarak hep dedik ki 'veren el olacağız.' Bunda da dünyada, özellikle tüm ülkeler arasında milli gelire oranla en az gelişmiş ülkelere yardım noktasında Türkiye bir numara. Bazıları, Amerika diyor 'biz bir numarayız' hiç alakası yok. OECD'nin rakamları var. OECD'nin rakamlarında da Türkiye'nin bir numara olduğunu görüyoruz. Soçi bu noktada öyle bir zirve oldu ki ilk Soçi'den bu yana bu gelişmekte oluş çok farklıydı. Herkes artık Türkiye'nin gücünü ve bu noktadaki samimiyetini anladı, anlıyor. Bir diğeri de tabii Türkiye'de artık Suriye'de düzenin kurulacağı izlenimi oluşmaya başladı. Bu da önemli. Yani bunu bizler iktidar olarak hamdolsun bu süreç içerisinde sağlamış bulunuyoruz. Yeterli mi değil? İran ve Rusya ortak arayışı sürdürdükçe, biz de tabii bunu sürdüreceğiz, buradan taviz vermeyeceğiz. Şunu da söyleyeyim, ulusal güvenliğimiz neyi gerektirirse onu da yapacağız.

Trump'ın beklenen açıklaması

Trump'ın biliyorsunuz şu anda bir para talebi var. Bu para talebinin Kongre'den çıkması gerekiyor. Şu anda itibarıyla bu henüz çıkmış değil. Bu konuda da çok farklı yöntemleri kullanmak istiyor ama demokrat üyeler bunu üst mahkemeye götürme durumundalar. Böyle bir durum var. Bir diğer taraftan da bakıyorsunuz hala DEAŞ'ı adeta 24 saat içerisinde temizleyeceğini Sayın Trump iddia ediyor. Bu olur mu olmaz mı ayrı bir konu, zaten DEAŞ'tan orada ne kaldı ki? DEAŞ'ın artık kırıntıları var. Bu konuma gelmiş vaziyetti. Buradan da ben şunu anlıyorum, bunu söylemek suretiyle acaba 'Demokratları yanıma alabilir miyim, onların desteğini alabilir miyim?' böyle bir anlayış da olabilir diye düşünüyorum. Şu anda tabii yarınki açıklamada şunu bir defa kesinlikle söyleyecektir diye düşünüyorum, hani kırıntıları kaldı diyorum ya, diyecektir ki 'DEAŞ'a karşı zaferi kazandık.' Yani bir zafer ilanı olabilir. Bu ilanı yaparken de burada tabii DEAŞ'ın coğrafi hakimiyetini sonlandırmak gibi bir dert yok. DEAŞ'ı tamamen bitirmek ve DEAŞ'a kaynaklık eden özellikle ortamı sonlandırmak olabilir. Başka bir şey de olmaz diye düşünüyorum.

ABD'nin Suriye'den çekilmesi

Trump yönetimi kendi içinde uzlaşıdan uzak bir görünüm sergiliyor.

FETÖ'cülerin iadesi

ABD hala samimi davranmıyor. Biz onlara karşı her türlü samimiyetimizi şu ana kadar gösterdik. Terör örgütlerinden gelenler vardı. Bizden istediklerini verdik, El Kaide'den mesela. FETÖ, ABD'de yargılanan birisi değil şu anda. FETÖ'yü ülkemizde onunla ilgili verilmiş kararlar var, 85 dosyayı gönderdik. Sadece deporte edecek, gönder, dostluğumuzu görelim. Bakıyorsunuz daha sonra "filancayı da gönderin". Kusura bakmasınlar, bu aramızdaki gerginliği arttırıyor.

FETÖ tam bir metastas yapmış. Müttefiklerimiz gerekli adımları atmıyor, atmasın. Jandarma, polis, asker, devlet dairelerinde nerede ne varsa üzerine, üzerine gidiyoruz, gideceğiz. Şimdi görüyorsunuz değişik yerlerde palazlanıyorlar. İade sürecinin takipçisiyiz, bir kısmını paketledik, diğer paketler de gelecek. Emniyet müdürü olan bir ahlaksız kaçmaya yeltendi, yakalandı. Bu şekilde işi yakın takipte tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Elimizdeki belgelerin tümünü vermiş değiliz. CIA daha ağırlığını koymuş değil, ABD ağırlığını koymalı. Bu işi uluslararası mahkemeye taşıma noktasında kararlıyız.

Macron'un sözde Ermeni soykırımı kararı

Macron'a "daha siyasette yenisin, tarihini öğren" dedim. Bizim tarihimizde soykırım yoktur.

Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci

Türkiye'yi almamalarının tek sebebi var. Biz müslümanız, bizi müslüman olduğumuz için almıyorlar.

"ABD'nin Suriye'ye gönderdiği silahlar silah pazarında satılıyor"

ABD terör örgütü YPG'ye 23 bin tır silah gönderdi. ABD'nin silahları Suriye'de silah pazarında satılıyor.

Yeni askerlik sistemi çalışmaları

Bunun üzerinde TSK ve bakanlık çalışmalarını yaptı belli bir aşamaya geldi. Daha önce 3-6-9-12 demiştim ama 6-9-12 olarak belirlendi şu anda. 6-9-12 belirlenirken er erbaş durumu söz konusu. Yedek subaylık aynı şekilde söz konusu. Bunların yanında aynı şekilde yedek astsubaylık da söz konusu, bunlar olacak. Özellikle ihtiyaca göre bazı adımlar atılacak. Mesela bedelli askerlik var dövizli de var. Ama bedelli ile dövizli aynı olacak. Şu kadar avro deniliyorsa şu kadar tl olacak.

12 ayı yedek subaylık olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz, yetişmiş insanlardan TSK'da istifade edelim. Konuyla ilgili olarak da 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı izin olarak geçiyor. 3 ay temel eğitim var.

Bunun yanında özellikle ücretler noktasında bu eğitim dönemi askerlik dönemi hepsinde de belli bir ücret kendilerine ödenecek. Bu konuda da herhangi bir taviz söz konusu değil. Bedelli ve dövizli buradan elde ettiğimiz gelirle biz er, erbaş, astsubay, yedek subay... Bunların ücretlerini karşılama noktasında planlama yapıldı.

Kartal'da çöken bina

CHP'li belediye başkanı 5 gün sonra oraya gidiyor. Bay Kemal, 21 kişinin şehit olduğu böyle bir vakada sen neredesin? Sen de bir uğrayamazmıydın.

Çöp, çukur, çamuru bitiren AK Parti'dir

Çöp, çukur, çamuru bitiren AK Parti belediyeleridir.

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