Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın bütçe yasasını imzalayarak hükümetin açık kalmasını sağlayacağını ancak sınır güvenliği konusunda "ulusal acil durum" ilan edeceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da konuştu. Trump, Meksika sınırına yapılacak duvarı finanse etmek için de "ulusal acil durum" ilan edeceğini açıkladı.

Daha sonra ise Başkan Trump, ulusal acil durum ilanını içeren başkanlık kararnamesini imzalayarak resmen "ulusal acil durum" ilan etti.

ABD'nin Suriye stratejisi belli oluyor

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından önümüzdeki günlerde hangi adımların atılacağı merak konusu.

Trump, Beyaz Saray'daki konuşmasında ayrıca Suriye ile ilgili 24 saat içinde açıklama yapacaklarını söyledi.

ABD'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askerinin yanı sıra pek çok askeri üssü bulunuyor.

Duvarın finansmanı için "ulusal acil durum"

Trump'ın "ulusal acil durum" adımı Amerikan medyasında tartışmalara neden olurken, bazı uzmanlar Trump'ın tartışmalı bir konuda acil durum ilan etmesinin Anayasal olarak sorunlu olduğunu iddia ediyordu.

Kongreden Meksika sınırına duvar örülmesi için istediği bütçeyi alamayan Trump'ın "sınır güvenliği konusunda ulusal acil durum" ilan ederek söz konusu duvarın finansmanını temin etmesi bekleniyordu.

ABD Başkanı Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi, Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında 35 günlüğüne kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen üç haftalık harcamalar yasası, Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Trump, Kongrenin sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamaması durumunda hükümetin 15 Şubat'ta yeniden kapanacağını ya da kendisinin başkanlık yetkilerini kullanarak "acil durum" ilan edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA