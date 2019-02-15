Türkmen kenti Kerkük'teki Sabbur Camisi'nde cuma vakti kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Şirin için dualar edildi.

Sabbur Camisi İmamı Maruf Abdulhalik, Şirin'in vatan ve millet sevgisine hayatını adayan büyük bir halk ozanı olduğunu belirtti.

Abdulhalik, Türkmenlerin sıkıntılarını da her fırsatta şiirleri ve bestelerine yansıtan Ozan Arif'i unutmayacaklarını söyledi.

Türkmeneli Partisi Gençlik Kolu Danışmanı Ali Kasapoğlu da "Irak Türkmenleri olarak büyük ozanımızın aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

Şair, bestekar ve söz yazarı kimliğiyle öne çıkan 70 yaşındaki Arif Şirin, bir süredir tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 13 Şubat Çarşamba günü hayatını kaybetti.

Şirin'in naaşı yarın Samsun'daki Büyük Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ozan Arif kimdir?

Ozan Arif, Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 1949'da doğdu.

Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdi. 1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde beş yıl öğretmenlik, dört yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere üzere dokuz yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı.

Güzel sanatlara yeteneği, şiire ilgisi ve özellikle şairliğe olan kabiliyetinden dolayı okul çağlarında şiir ve resim dallarında birincilikler ve ödüller almaya başlayan Ozan Arif`in başarıları hayatının ileriki yıllarında yöresel sınırları aşıp Türkiye genelinde de devam etti.

Birçok şiir ve Halk Edebiyatı yarışmalarında üstün başarı gösteren Ozan Arif`in Türk Halk Edebiyatı`nın şiir, atışma, muamma, irticalen şiir söyleme, lebdeğmez (dudakdeğmez), güzelleme ve diğer dallarında çeşitli tarihlerde aldığı Türkiye birincilikleri, sertifikalar ve ödüller vardır.

Bunların yanında Konya`da Türkiye Aşıklar Bayramı`nda değişik yıllarda, değişik dallarda birincilikler elde eden Ozan Arif, yine Konya Aşıklar Bayramı`nda 1976, 1977 ve 1978 yıllarında her dalda altın madalya kazanmıştır.

Kaynak: AA