Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı Hind Mohammed al-Bolooki'nin, eşinden boşanmak istemesi nedeniyle ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle ülkesinden kaçarak Kuzey Makedonya'ya iltica talebinde bulunduğu, ancak Kuzey Makedonya yetkilileri tarafından iltica talebinin kabul edilmemesinin ardından Avrupa’ya gittiği belirtildi.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 42-yaşındaki al-Bolooki, Kuzey Makedonya'dan ayrıldı.

Al-Bolooki'nin, ülkeyi kendi isteğiyle terk etmek istediği yönünde 13 Şubat 2019'da kanuni temsilcisi aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'nı bilgilendirdiği belirtilen açıklamada, 15 Şubat 2019'da Üsküp'teki Yabancı Kabul Merkezi'nden ayrılmasına izin verildiği ve aynı gün Üsküp Uluslararası Havaalanından ülkeyi terk ettiği kaydedildi.

Fransız insan hakları savunucusu Jérémy "Jejem" Desvages, Twitter'daki paylaşımında, "Hind ile birlikte Avrupa’ya gitmek üzere uçağa bindik. O benimle güvende." ifadelerine yer verdi.

Edinilen bilgiye göre, al-Bolooki, Üsküp'ten Almanya'nın başkenti Berlin'e yolculuk etti.

Ekim 2018'de iltica talebinde bulunmuştu

Dört çocuk annesi al-Bolooki'nin Dubai'den Kuzey Makedonya'ya gelerek, Ekim 2018'de bu ülkede iltica talebinde bulunduğu belirtildi. Al-Bolooki, eşinden boşanmak istediğinden dolayı ailesinden zulüm gördüğünü ve ailesinin kendisini ölümle tehdit ettiğini savunuyor.

Al-Bolooki'nin "zulme uğradığına inanılması için bir dayanağın bulunmamasından" dolayı Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı'nın iltica talebini reddettiği kaydedildi.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı'na bağlı İltica Dairesi 7 Aralık 2018'de, ulusal güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla Al-Bolooki'nin serbest dolaşımının sınırlandırılmasını talep etmiş ve kendisinin 3 aylık bir sürede Üsküp'teki Yabancı Kabul Merkezinde kalabileceği ifade edilmişti.

19 Şubat'a kadar kendi isteğiyle ülkeyi terk etmesi istenmişti

Al-Bolooki'nin 19 Şubat'a kadar ülkeyi kendi isteğiyle terk etmesi gerektiği, aksi durumda kendisinin Dubai'ye sınır dışı edileceği vurgulandı. İltica talebinin, Kuzey Makedonya mahkemelerince de reddedildiği ifade edildi.

Öte yandan, Al-Bolooki, yerel medyalarda yayınlanan bir yazısında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kuzey Makedonya makamlarından, "kendisinin serbest bırakılması ve ilticasına yönelik nihai kararı serbest bir şekilde beklemesini" talep ettiğini belirtti.

Bu arada, bazı insan hakları savunucuları, Al-Bolooki'nin Avrupa'ya gitmek üzere uçağa bindiği yönünde sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Kaynak: AA