CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hukuki olmadığını söyledi.

Sözleşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bütün partilerin mutabakatıyla geçtiğini hatırlattı.

Öztrak, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için en kısa süre içeresinde Danıştay'a başvuracaklarını açıkladı. Danıştay'a başvuru için hazırlıkların partinin yetkili organlarınca devam ettiğini söyledi.