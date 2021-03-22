Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP'den İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına itiraz
CHP, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvuracak.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hukuki olmadığını söyledi.
Sözleşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bütün partilerin mutabakatıyla geçtiğini hatırlattı.
Öztrak, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için en kısa süre içeresinde Danıştay'a başvuracaklarını açıkladı. Danıştay'a başvuru için hazırlıkların partinin yetkili organlarınca devam ettiğini söyledi.
Etiketler: CHP Faik Öztrak
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