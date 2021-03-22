Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 14:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yurt genelinde tematik denetim: 3 bin 847 iş yeri ve kişiye işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanlığı'nın tematik denetimleri kapsamında 3 bin 847 işletme, işyeri ve kişiye işlem uygulandı. 126 iş yeri ve kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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Etiketler: Koronavirüs
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