Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 14:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kurum: Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, suyun sınırlı miktarda olduğunu unutmamak gerektiğini belirterek, "Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kurum, "Yaşam kaynağımız suyu boşa harcamadan kullanmalıyız. Suyun sınırlı miktarda olduğunu unutmayalım. Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım" mesajını paylaştı.
Paylaşımda, su kaynaklarının kullanımı ve alınması gereken önlemlere ilişkin video da yer aldı.
Yaşam kaynağımız suyu boşa harcamadan kullanmalıyız. Suyun sınırlı miktarda olduğunu unutmayalım. Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım. #DünyaSuGünü pic.twitter.com/b7Uihf85rW— Murat KURUM (@murat_kurum) March 22, 2021
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum
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