İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 35 sanıklı Tuskon davasında sona gelindi.

Mütalaasını veren savcı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın dosyasının ayrılmasını istedi.

Diğer 20 sanık hakkında "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. 11 sanık hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanıkların son savunmalarının hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.