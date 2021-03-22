Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 14:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tuskon davasında istenen cezalar belli oldu
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik görülen ana davada savcılık mütalaasını sundu. Savcı, 31 sanık için terör örgütüne üyelik veya yardım etme suçlarından hapis cezası talep etti.
İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 35 sanıklı Tuskon davasında sona gelindi.
Mütalaasını veren savcı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın dosyasının ayrılmasını istedi.
Diğer 20 sanık hakkında "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. 11 sanık hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.
Sanıkların son savunmalarının hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Etiketler: FETÖ
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