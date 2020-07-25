CHP'de 28-29 Mart'ta yapılacağı duyurulan ancak Covid-19 önlemleri nedeniyle 25-26 Temmuz'a ertelenen CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nın hazırlıkları tamamlandı.

Covid-19 önlemleri kapsamında yarı açık gösteri merkezi Bilkent Odeon'un kiralanmasını kararlaştıran CHP'de, kurultay sırasında Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları uygulanacak. Katılımcıların kurallara uyup uymadığı ise sürekli denetlenecek.

Delegeler, az sayıdaki görevli ve basın mensuplarının dışında kimsenin alınmayacağı kurultayda, katılımcıların yemek ve su ihtiyaçları da parti tarafından karşılanacak. Kurultayda yığılmaları önlemek amacıyla oy verme işlemleri sırasında ise 44 sandık ve 132 kabin kuruldu.

Kurultayda bugün genel başkanlık seçimi, yarın ise 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. Bugünkü seçimlerinin akşam erken saatlerde bitmesi beklenirken, yarın yapılacak PM seçimlerinin ise çarşaf liste olması halinde uzayabileceği ifade ediliyor.

CHP'de 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan (BYKP) seçiliyor. Delegeler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen adaylar arasından 8'ini seçerek PM'ye gönderiyor.

Özlem Çerçioğlu önerilecek

CHP kurultayında Divan Başkanlığını kimin yapacağı da netlik kazandı. 37'nci Olağan Kurultayda, genel merkez tarafından Divan Başkanlığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun önerilmesi bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olduğu kurultayda, eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, PM üyesi İlhan Cihaner ve Prof. Dr. Tolga Yarman aday adaylığını açıkladı.

CHP'de Genel Başkanlığa adaylık için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor. Kayıtlı 1376 delegesi bulunan partinin Diyarbakır'daki bir delegesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle kurultaya 1375 delegenin katılması bekleniyor.

Kurultayı izlemek için yerli ve yabancı 500 civarında basın mensubu akreditasyon başvurusu yaptı. Pandemi nedeniyle basın mensupları için gösteri merkezinde özel bir alan hazırlandı.

Kılıçdaroğlu'ndan "anahtar liste"

Yarın gerçekleştirilecek PM seçimlerinin ise büyük bir yarış halinde geçmesi bekleniyor.

10 kurultay delegesinin imzasıyla aday olunan PM üyeliği için başvuru sayısı her kurultayda 500'lere ulaşıyor. Pandemi nedeniyle bu sayının biraz daha az olması beklense de şimdiden parti kulislerinin hareketli olduğu biliniyor.

Tüzük gereği PM seçimlerinde "çarşaf liste" yönteminin benimsendiği CHP kurultaylarında, aday çokluğu nedeniyle oy pusulası zaman zaman 1 metreye ulaşabiliyor.

Öte yandan her PM seçimi öncesi kurultay salonlarında "anahtar liste" karmaşası yaşanıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı "anahtar liste"nin yanı sıra çok sayıda liste de salonda delegelere dağıtılıyor. Hangi listenin kim tarafından hazırlandığının bilinmemesi ise çoğu zaman kargaşaya neden oluyor.

37'nci Olağan Kurultay öncesi çalışmalarını sürdüren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanan 70-80 kişilik bir anahtar listenin de bu kurultayda PM seçimi öncesinde delegelere dağıtılacağı öğrenildi.

Parti içindeki bazı oluşumların bu kurultayda da yine "maymuncuk liste" hazırlayacağı belirtiliyor.

En yetkili ikinci organ

CHP'de PM, kurultay sonrası en yetkili organ olarak kabul ediliyor.

Sayısını Genel Başkanın belirlediği Merkez Yönetim Kurulu, PM üyeleri arasından seçiliyor.

En geç iki ayda bir Genel Başkanın çağrısı üzerine ve Genel Başkanın başkanlığında toplanan PM'de, parti programı, kurultay kararları ve seçim bildirgeleri doğrultusunda iç ve dış gelişmelerle ilgili politika ve strateji kararları alınıyor.

Seçimlere katılıp katılmama ve seçimlerde yasa ve tüzük kurallarına göre aday saptama yöntemini belirleyen kararları alan PM, yerel ve genel seçimler öncesinde merkez adaylarını ve merkez yoklaması yoluyla belirlenmesi gereken adayları da belirleme gibi görevleri üstleniyor.

Bu arada CHP PM ve YDK başvuru formları partinin internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu 2010'da koltuğa oturdu

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33'üncü Olağan Kurultay'da oturdu.

Bu tarihten itibaren, 18-19 Aralık 2010, 26 Şubat 2012, 27 Şubat 2012, 5-6 Eylül 2014 ve 9-10 Mart 2018'te olağanüstü, 17-18 Temmuz 2012 ve 16-17 Ocak 2016 ile 3-4 Şubat 2018'de olağan kurultaylar gören Kılıçdaroğlu, şimdi 37'nci Olağan Kurultay'a hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin ardından 5 Eylül 2014'te yapılan 18'inci Olağanüstü Kurultay'da Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile yarışan Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi. CHP'de bu tarihten sonra 9-10 Mart 2018 'de 19'uncu Olağanüstü Kurultay gerçekleştirildi. Bu kurultayda bazı tüzük değişiklikleri yapıldı.

Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat 2018'deki 36'ncı Olağan Kurultay'da da yine Muharrem İnce ile yarıştı.

CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Muharrem İnce ise 447 oyda kaldı.

CHP'nin ilk kurultayı Sivas Kongresi kabul ediliyor

CHP'nin ilk kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) olarak kabul ediliyor.

Partinin 15 Ekim 1927'de gerçekleşen ikinci kurultayı, Atatürk'ün "Büyük Nutuk"u okuduğu kurultay olarak tarihteki yerini aldı. Kurultay kapsamında, 15-20 Ekim arasında toplam 36 saat 33 dakika konuşma yapan Atatürk, 19 Mayıs 1919'da başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın tüm dönemlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş koşullarını belgelere dayanarak anlattı.

"Gençliğe Hitabe" bölümüyle sona eren kurultayda, "Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik ve Laiklik" partinin dört temel ilkesi olarak belirlendi.

Sonrasında, 10 Mayıs 1931'de yapılan üçüncü olağan kurultayda da CHP'nin ilkelerine "Devletçilik ve Devrimcilik" eklendi. Böylelikle, partinin amblemi olacak "altı ok"un felsefesini oluşturan altı ilkenin, parti programına ve tüzüğüne giriş süreci tamamlandı.

CHP'nin 9 Mayıs 1935'teki dördüncü olağan kurultayı ise Atatürk'ün katıldığı son kurultay oldu.

Parti, ilk olağanüstü kurultayını Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'de yaptı. Genel başkanlığa seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.

İnönü'nün istifasının ardından partinin başına, 14 Mayıs 1972'de yapılan 6. Olağanüstü Kurultay'da Bülent Ecevit geçti. 24 Mayıs 1979'daki 24'üncü Olağan Kurultay ise CHP'nin Ecevit'li son kurultayı oldu. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra, 30 Ekim 1980 tarihli dilekçesiyle "genel başkanlıktan ayrıldığını" açıklayan Ecevit, bir daha CHP'ye dönmedi.

Darbenin ardından kapatılan parti, 9 Eylül 1992'de yapılan kurultay sonrası genel başkanlığa seçilen Deniz Baykal ile tekrar siyaset sahnesinde yerini aldı.

CHP'de Hikmet Çetin ve Altan Öymen de genel başkanlık koltuğuna oturan isimler arasında yer aldı.