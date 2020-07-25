İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, "Ayasofya-i Kebir Camii'mizin açılışında günün ilk saatlerinden bu ana kadar sabır ve anlayışla bizlere yardımcı olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yerlikaya ayrıca, "Bu kutlu günde görev alan kurumlarımızın tüm yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.