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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Ayasofya Camii" teşekkürü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışında görev alan tüm yönetici ve çalışanlar ile misafirlere teşekkür etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya, "Ayasofya-i Kebir Camii'mizin açılışında günün ilk saatlerinden bu ana kadar sabır ve anlayışla bizlere yardımcı olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Yerlikaya ayrıca, "Bu kutlu günde görev alan kurumlarımızın tüm yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.
Gece gündüz demeden #AyasofyaCamii’mizin açılışında görev alan başta Emniyet Müdürümüz olmak üzere 21 bin 353 Polis kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Allah Razı Olsun.#Ayasofya24SaatAçık— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2020
Etiketler: istanbul valisi ali yerlikaya Ayasofya CamiiSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:57
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