İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bugünden itibaren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 saat ibadete açık olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan #AyasofyaKebirCamiiSerifi’nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. #AyasofyaCamii artık 24 saat daima açık olacak.



Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/GCnttjLJ41