Haber Giriş: Kaynak: AA
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 saat ibadete açık olacak
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bugünden itibaren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 saat ibadete açık olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan #AyasofyaKebirCamiiSerifi’nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. #AyasofyaCamii artık 24 saat daima açık olacak.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2020
Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/GCnttjLJ41
Etiketler: son dakika recep tayyip erdoğan istanbul valisi cumhurbaşkanı Ayasofya Camii ayasofya ali yerlikayaSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 20:54
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