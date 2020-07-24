Şarkılar, sloganlar hazırlandı. CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'na saatler kala son hazırlıklar yapıldı.

Salonda koronavirüse karşı sıkı tedbirler uygulanacak. Yaklaşık 4 bin kişilik salonda en fazla 2 bin kişi olacak. Bu nedenle koltukların arası birer kişi boşluk bırakıldı. Alana maskesiz girmek de yasak olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Her yerde dezenfektanlar olacak. Kurultay delegesi arkadaşlara otellerinde bir çanta dağıtıldı. İçinde maske, dezenfektan var." dedi.

Büyük Kurultay, Ankara'da yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salona, kurultaya özel hazırlanan şarkı ile girecek. Kılıçdaroğlu, kurultayın açış konuşmasını yapacak.

1356 delege oy kullanacak

Sloganı "hedef iktidar" olan kurultayda, 1356 delege oy kullanacak. Genel başkan adaylarının konuşmalarının ardından seçime geçilecek.

Kurultayda yığılmaları önlemek amacıyla oy verme işlemleri için salonun dışında bir alan hazırlandı. Sandıklar, salonun dışına kurulan dev çadırlar içinde yer alacak. Delegeler 44 sandık ve 132 kabinde oy kullanacak.

İki gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi olacak. Kılıçdaroğlu ile birlikte genel başkanlık için Aytuğ Atıcı, Tolga Yarman ve İlhan Cihaner yarışacak.

1356 delegenin salt çoğunluğunun oyunu alan genel başkanlık koltuğuna oturacak.

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: Ender Bediz