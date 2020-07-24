Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'nin New York şehrinde 'sözde yaptırım ihlallerinden dolayı İran’dan alacaklarını tahsil edemedikleri' gerekçesiyle açılan dava ile ilgili açıklama yaptı.

Hukuksuz yaptırımlardan, tiyatro yargılamalarda sonra gülünç davaların görüldüğünü ifade eden Bakan Albayrak, "Bunların hangi amaçla, hangi, gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye ekonomide tam bağımsızlık hedeflerine gibi izlediği uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm politikalarını korkusuzca sürdürecek.

Ne Halkbank ne de başka kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefiyle çıktığımız bu yolda attığı adımlardan bir nebze geri durmayacak

Bizi sindirmeyi amaçlayan siyasi ve ekonomik girişimlere karşı asla duruşumuzdan geri adım atmadık