CHP'de "online üyelik" başvurusu 84 bini geçti

CHP Parti Meclisi'nin (PM) onayına sunulan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporunda, partinin üye sayısına dair bilgilere yer verildi.

15 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla partide kütüğe kayıtlı 1 milyon 227 bin 272 asıl üye var. Bunların 393 bin 636'sı kadın üyelerden, yaklaşık 100 bini de gençlerden oluşuyor.

İl bazında ise, CHP'nin en fazla üyesi 262 bin 234 ile İstanbul'da. Bunu 151 bin 358 ile İzmir, 82 bin 208 ile Ankara, 45 bin 554 ile Adana, 43 bin 83 ile Antalya ve 40 bin 764 ile Mersin takip ediyor.

CHP'nin en az üyesinin bulunduğu il, 355 ile Bayburt ve 655 ile Siirt.

CHP'nin "http://uyelik.chp.org.tr" adresinden 8 Temmuz 2014'te hizmete açtığı "CHP online üyelik sistemi" de partililerden ilgi görüyor.

"Genel Merkez Üye Yazım Birimi" tarafından alınan üyelik başvurularında, uygunluk kriterleri değerlendiriliyor.

"Uygunluk durumları kontrol ediliyor"

Değerlendirme sürecindeki başvurular Yargıtay kontrolü, varsa CHP geçmişi, mobil aidat ödeme uygunluk durumu, sisteme girilen kişisel bilgilerin doğruluğu, eklenen fotoğrafın uygunluğu ve herhangi bir siyasi partiye üye olmaya uygunluk durumları açısından kontrolden geçiriliyor.

Bu kapsamda, bugüne kadar 84 bin 257 kişi CHP'ye online üyelik başvurusunda bulundu. Bunlardan 37 bin 334 kişinin "asıl üye" olarak parti kütüğüne kaydı yapıldı.

Üyelik işlemleri devam eden veya eksik belge veren 46 bin 923 kişinin ise kayıt işleri sürüyor.

Kaynak: AA