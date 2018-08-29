TSK'dan "Büyük zaferin ayak sesleri" videosu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla tarihi görüntülerin yer aldığı 6 seriden oluşan video hazırladı. Serinin beşinci klibi, TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın son evresi Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 96. yılı anmaları kapsamında yayınlanan "Büyük Zaferin Ayak Sesleri" adlı videoda, taarruzun dördüncü günü anlatıldı.

Türk ordusu yüksek moralle saldırısını sürdürürken, Yunan ordusunda ise çekilme, dağınıklık ve umutsuzluğun had safhada olduğu savaşta, karşılıklı çatışmaların gece yarısına kadar devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA