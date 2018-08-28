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Ankara'daki şarbon vakasına inceleme başlatıldı

Ankara Gölbaşı'nda yaşanan şarbon vakasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme başlattı.

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Ankaradaki şarbon vakasına inceleme başlatıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan özel sektöre ait bir işletmeye Et ve Süt Kurumu tarafından 3 bin 959 adet büyükbaş kesimlik hayvan getirtildi. 

Muayenede hayvanların bir kısmında şarbon görüldü.

Kesilen hayvanlara ait hastalıklı etler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü elemanları gözetiminde imha edildi.

Et ve Süt Kurumundan ise "Söz konusu etlerin piyasaya sürülmesi gibi bir durum yok. Gerekli tedbirler alındı" açıklaması yapıldı.

Bu gelişmelerin ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli inceleme talimatı verdi.

Konuyla ilgili müfettişler görevlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ve bölgedeki çiftçilerin endişe edeceği bir durum söz konusu değildir." denildi.

Kaynak: TRT Haber 

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